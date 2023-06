Politik in Rheinberg Auch Hahn war bei der Veranstaltung mit Höcke

Der Besuch des rechtsextremen AfD-Politikers Björn Höcke im Rheinberger Restaurant Orsoyer Hof am Samstag wirkt nach. Wie jetzt bekannt wurde, hat auch der Vorsitzende des AfD-Kreisverbands Wesel, Ludwig Hahn, an dem Treffen teilgenommen. Hahn, seit 2020 Mitglied des Rheinberger Stadtrates, sagte am Donnerstag: „Ich war dort, habe aber nicht den Kreisverband Wesel vertreten, ich war privat eingeladen.“ Nach Angaben der AfD Duisburg soll es sich um eine private Veranstaltung gehandelt haben, offenbar initiiert vom Sprecher des AfD-Kreisverbands Duisburg, Andreas Laasch.