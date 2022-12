Rheinberger Innenstadt Asphalt-Arbeiten kurz vor den Weihnachtstagen

Das hieß: Von Autos und Nahverkehrsbussen kaputt gefahrene und losgerappelte Pflastersteine wurden aufgenommen und die offenen Stellen vorläufig asphaltiert. So soll erst einmal die Verkehrssicherheit wieder hergestellt werden. Später sollen dann neue Pflastersteine eingesetzt werden. Zwischen dem für die Pflasterung zuständigen Unternehmen und der Stadt bahne sich eine möglicherweise langwierige Auseinandersetzung an, hieß es in der Ratssitzung. Denn die Stadt will die Baufirma in die Pflicht nehmen.