Kunst in Rheinberg Demut vor der Natur im wunderbaren Stadthaus-Licht

Arnhild Koppel lebt seit sechs Jahren in Straelen, gehört zur Ateliergemeinschaft Brühlscher Weg in Geldern, sagt aber: „Ich bin ein Kind des Ruhrpotts.“ 1961 in Bochum geboren, wuchs sie in Essen auf. Und in Gelsenkirchen ist sie Mitglied des Künstlerbunds. Gemalt habe sie eigentlich immer. Das sei für sie Entspannung, Therapie – alles Mögliche. „Beim Malen kann ich Dinge verarbeiten“, so die Künstlerin. Kein Wunder, dass sie sich für eine umfassende künstlerische Ausbildung entschieden hat. Nach einem Schüler-Gaststudium in Bochum und drei Jahren an der Akademie für Bildende Künste in Mainz hat sie ab 1984 an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf studiert. Nach dem Staatsexamen gab sie Kunstunterricht.