Quartett-Karten-Ausstellung in Rheinberg Vier Zylle Viertakt sticht!

Rund 700 Quartette hat Armin Fischer inzwischen. Die meisten zu den Themen Autos und Motorräder. Oldtimer-Quartette heißen „Erlauchte Ahnen“, andere „Feuerstühle“. Es gibt fast nichts an Themen, was es nicht gibt in der Quartett-Welt. Und Fischer hat sie (fast) alle: Millionärsjachten, Rentner, Kunstraubfälle, Expresszüge, Tyrannen, Seuchen, Traktoren, Schlösser und Burgen, Autofotografen, Schiffe, Leonardo da Vinci, Erdgastankstellen in Essen, Lebkuchen, MSV Duisburg, Mängel auf dem Bau oder Trinkhallen.