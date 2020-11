Jahreskalender 2021 : Mit Landwirten durch das nächste Jahr

Rheinberg Mit seinem Kalender „Hof – Heimat – Heute“ für 2021 nähert sich RP-Fotograf Armin Fischer Landwirtschaft und Landwirten auf besondere Weise. Seine Schwarz-weiß-Fotos gewähren Einblicke in das Seelenleben der Menschen.

Sommerlich unbeschwerte Freibad -Impressionen ebenso wie herbstliche Corona-Depression zwischen leeren Kneipen und verwaisten Fußgängerzonen. Was Fischer ablichtet, ist unser Leben. Nun drückt der Mann pro Jahr gut und gerne 55.000 Mal auf die Auslöser seiner Digitalkameras. Meistens für Fotos, die in der Rheinischen Post erscheinen. In der gedruckten Zeitung, aber zunehmend auch online. Die Pressefotografie, das ist sein Standard-Geschäft.

Seine Kreativität ölt Fischer regelmäßig, indem er sich aus der Zwangsjacke des Tagesgeschäfts befreit. Und einfach mal das fotografiert, was er möchte. Und nicht das, was er fotografieren muss. Fotos für Beiträge in Fachzeitschriften zum Beispiel. 2018 hat er Menschen für ein tolles Buch über 50 Jahre Caritas-Werkstätten Niederrhein beigesteuert. Und in seinem Mini-Atelier in Rheinberg stellt er zuweilen Werke seines vielseitigen Schaffens aus.