Stadtentwicklung in Rheinberg : Arbeitsgruppe fürs Mobilitätskonzept

Blick in die Bahnhofstraße: Im Mobilitätskonzept geht es generell um das Thema Verkehr in der Stadt. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Ein 168-seitiges Gutachten liegt vor, nun beginnt die Auseinandersetzung damit. Im vergangenen Frühjahr hat die Stadtverwaltung das Dresdener Unternehmen Mobilitätswerk damit beauftragt, ein gesamtstädtisches Mobilitätskonzept für die Stadt Rheinberg zu erstellen.

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität lag nun ein erster Entwurf vor. 168 Seiten Lesestoff, hinzu kommen Anhänge und Erläuterungen. Da war im Ausschuss schnell klar: Darüber kann die Politik nicht mal eben an einem Abend befinden. Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Thema, darin waren sich alle im Ausschuss einig, erfordere eine tiefergehende Auseinandersetzung. So einigte sich der Ausschuss darauf, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die das Mobilitätskonzept Schritt für Schritt durchleuchten soll. In dieser Arbeitsgruppe sollen auch lokale Akteure mitarbeiten, die nicht parteigebunden sind. Denkbar seien der Fahrradclub ADFC Rheinberg, der Bürgerbusverein oder auch der gerade gegründete Behindertenbeirat. Dieter Paus, Technischer Beigeordneter, sagte dazu: „Das Konzept wird tief in die Strukturen der Stadt eingreifen.“ Die daraus abgeleiteten Maßnahmen umzusetzen, werde teuer werden, aber: „Es ist wichtig, dass wir ein beschlossenes Mobilitätskonzept haben, denn das ist oftmals die Grundlage dafür, um an Fördermittel zu kommen.“