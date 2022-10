Klassikkonzert in Rheinberg : Applaus für Streichquartett auf höchstem Niveau

Rheinberg Am Sonntagabend gastierte das in Frankfurt am Main beheimatete „Eliot Quartett“ in der Rheinberger Stadthalle zum dritten Saison-Konzert der Musikalischen Gesellschaft – und brillierte bravourös.

Beheimatet ist die vierköpfige Formation in Frankfurt am Main. In der musikalischen Fachwelt wird dieser nachgesagt, dass sie zu den spannendsten Streichquartetten dieser Tage zählt. Jetzt war es – nachdem ein Besuch in Rheinberg 2020 und 2021 wegen Corona nicht zustande kam – endlich soweit: Am Sonntag gastierte das „Eliot Quartett“ in der Stadthalle zum dritten Saison-Konzert – und brillierte bravourös. Das lag zum einen am hervorragend zusammengestellten Programm, zum anderen an den vier exzellenten Musikern, darunter insbesondere die außergewöhnliche Maryana Osipova an der ersten Violine. Doch auch die zweite Violine (Alexander Sachs), die Viola (Dmitry Hahalin) und das Violoncello (Michael Preuss) bestachen jeweils auf ihre Art in allen drei vorgetragenen Streichquartetten.