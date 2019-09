Tanzwerkschau : Applaus für den ersten Bühnenauftritt

Bei der Tanz-Werkschau in der Stadthalle Rheinberg zeigten 70 Mädchen ihr Können. Auch die achtjährige Florentine.

Der edle rote Vorhang ist noch nicht geöffnet. Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde der Tänzer sitzen schon gespannt im Publikum und die Tänzerinnen freuen sich auf ihren Auftritt. Florentine (8) redet mit ihrer Freundin Viktoria (8), bevor es losgeht. Für Florentine ist es das erste Mal, dass sie auf der Bühne steht. Viktoria war im vergangenen Jahr schon mit dabei. Dann eröffnen Thomas Brezinka und Leiterin Annette Piscantor-Lux einen Abend voller Tanz, Ausdruck und Musik. Nach dem ersten kleinen Technikproblem läuft alles wie geplant. Auf einer Leinwand werden schwarz-weiße Videos gezeigt, auf denen mehrere jugendliche Mädchen tanzen. Dampf kommt aus einer Nebelmaschine und ein Scheinwerfer taucht die Bühne in ein blaues Licht. Sechs Tänzerinnen stehen auf der Bühne, sie bewegen sich langsam und elegant. Heben ihre Arme sanft oder strecken die Beine in die Luft. Dann applaudiert das Publikum – das erste Mal an diesem Abend. Es sollte aber noch viel öfter geklatscht werden. Erst sind es die ganz kleinen Mädels, die auf die Bühne kommen. Sie haben Regenschirme, drehen sie in der Luft, tanzen zur Musik. Sie sehen aus wie Elfen. Dann sind die älteren Tänzerinnen an der Reihe, sie tragen andere Kostüme. In der Mehrzahl sind es die kleinen Tänzerinnen, aber auch ihre Mütter oder deren Freundinnen, zeigen, was sie beim Tanzen so bewegen können.