Wirtschaftsstandort Rheinberg : Rätselraten um Spatenstich fürs KWW-Gebäude

Rheinberg Die Anwohnerschaft hat immer schon kritisch auf die Baupläne des Kommunalen Wasserwerks (KWW) reagiert. Nun sehen sie Anzeichen, dass es bald losgehen wird. Wann genau, ist momentan nicht zu erfahren.

Der geplante Neubau der Geschäftsstelle des Kommunalen Wasserwerkes (KWW) an der Wallstege hat ob seiner Größe im Vorfeld vor allem in der Nachbarschaft für erheblichen Wirbel gesorgt. Nachdem sensibilisierte Anwohner nun in der vorigen Woche auf dem Grundstück Vermessungs- beziehungsweise Einmessarbeiten beobachtet haben, gehen sie nun davon aus, dass in Kürze die Baumaschinen anrücken und die Arbeiten beginnen werden.