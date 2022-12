Streit um Niag-Bahnlinie in Rheinberg Anwohner beklagen quietschende Züge

Die Interessengemeinschaft der Anlieger des Orsoyer Niag-Hafens klagt wieder über Belästigungen. Diesmal geht es um das Quietschen beim Abbremsen der Züge bis zum Stillstand. Bei einer ersten Beschwerde im Juli dieses Jahres hatte die Niag darauf verwiesen, dass dies aus betrieblichen Gründen erforderlich gewesen sei und dass es sich dabei um Ausnahmen gehandelt habe. „Aber die Vorgänge wiederholten sich“, so Dankwart Bender, der nahe der Bahnlinie in Orsoy lebt und Sprecher der Anwohner-Initiative ist. In einer Mail an den Niag-Vorstand nennt er acht weitere, von ihm selbst beobachtete Vorfälle zwischen Ende August und Mitte November. Bender: „Da ich nicht ständig auf der Lauer liege, gehe ich von einer erheblichen Dunkelziffer aus.“