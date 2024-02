Rheinberger Ratssitzung zu Messe-Plänen Anwohner will Pläne einfrieren, bis es ein Verkehrskonzept gibt

In einer Sondersitzung des Rates am Dienstag, 13. Februar, 17 Uhr, in der Stadthalle, geht es noch einmal darum, wie das Messe-Areal künftig entwickelt werden soll. Wie berichtet, hatte sich der Bau- und Planungsausschuss mehrheitlich darauf verständigt, die Planung so abzusegnen, dass der Investor Arrow Capitals sie im Sinne seines Ankermieters AH Trading umsetzen kann.