Kunstausstellung in Rheinberg Abstrakte Bilder für Raum und Seele

Antje Felscher hat schon oft ausgestellt und hat auch einige Dauerausstellungen. im Lokal Op den Trapp in Krefeld-Linn, in Mülheim-Saarn im Weinkontor und in Jacques’ Weindepot in Düsseldorf-Kaiserwerth. Was ihr noch fehlt, ist eine Galerie, die ein Bild (oder mehrere) von ihr nimmt und sie vertritt. „Das würde mich freuen“, so die Künstlerin. Nun ist sie erst einmal gespannt auf die Ausstellung im Schwarzen Adler und hofft auf auf viele interessierte Besucher.