Die gute Tat 7121 Euro für Rheinberger Hospiz Haus Sonnenschein

Die Weihnachtsaustellung bei Familie op de Hipt fand auch wieder statt. Im Laden an einem schönen Stand verkaufte sie Marmeladen, Pralinen, Gebäck und andere schöne Dinge. Unterstützt wurde sie aber auch durch den Tischverkauf im Blumenhaus Koppers in Alpen. Dort war ein dekorierter Tisch aufgebaut, wo Kunden ihre Marmeladen und Pralinen kaufen konnten. Hinzu kam noch spontan ein Weihnachtsbüdchen auf dem Moerser Weihnachtsmarkt. Viele Jahre engagiert sich Antje Kremer-Adams schon für das Hospiz Haus Sonnenschein in Rheinberg und hat mit ihren Köstlichkeiten mittlerweile fast 30.000 Euro erwirtschaftet. Das erfüllt sie mit Stolz. „Dass ich die Summe vom vergangenen Jahr – 7030 Euro – toppen würde, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, erklärt sie.