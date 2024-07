Ehejubiläum in Rheinberg Die Großfamilie gratuliert Annemie und Walter Weyhofen zur Gnadenhochzeit

18 Jahre lang halfen die Weyhofens bei den Kinder- und Jugendfreizeiten des Alpener Ferienhilfswerks St. Ulrich in der Lagerküche. Zweimal war Walter Weyhofen Schützenkönig beim „Bürgerschützenverein Millingen. Ganz wichtig war dem Paar die eigene Familie. Ein Einfamilienhaus bauten sie 1959 in Eigenregie an der Saalhoffer Straße in Millingen, in dem sie auch heute noch ihren Lebensabend genießen. Mit der Zeit erblickten zehn gemeinsame Kinder das Licht der Welt. Nach und nach kamen 18 Enkelkinder und 23 Urenkelkinder dazu, was die Weyhofens zu einer wahrlichen Großfamilie hat anwachsen lassen. Da kommen bei Familienfeiern schnell über 100 Personen zusammen. Es freut die Jubilare sehr, dass alle in der näheren Umgebung wohnen und sie häufig Besuch von ihnen bekommen.