Bluesrock-Konzert und Singabende in Rheinberg-Vierbaum : Im Schwarzen Adler werden Friedenslieder gesungen

Anja Lerch sagt und singt „Give peace a chance“. Foto: Veranstalter

Rheinberg-Vierbaum Am Donnerstag gastiert Gitarrist und Sänger Matt Schofield mit der niederländischen Band The King’s Rhythm Crew im Schwarzen Adlöer in Vierbaum, am 5. und 6. Mai setzt Sängerin Anja Lerch ihre Mitsingabende an der Baerler Straße fort.

Die Kulturinitiative Schwarzer Adler kündigt neue Singabende mit der Duisburger Sängerin Anja Lerch an. Sie finden am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. Mai, jeweils um 20 Uhr, im Saal an der Baerler Straße 96 in Vierbaum statt. „Singen, weil es Spaß macht und gut für die Seele ist“: Unter diesem Motto stand Anja Lerch schon häufig auf der Adler-Bühne. Endlich wieder ein Abend, um die strapazierte Seele baumeln zu lassen und aufzutanken, sagt die Kulturinitiative. Anja Lerch begleitet und singt alle Songs auf dem Klavier, die Texte werden auf eine Leinwand projiziert. Das Thema dieser Abende ist mit Blick auf den Ukraine-Krieg „Give peace a chance“. Einlass ist ab 19 Uhr bei freier Platzwahl, die Veranstaltung ist teilbestuhlt. Karten zum Vorverkaufspreis von 12 Euro zuzüglich Gebühren gibt es im Schwarzen Adler täglich außer dienstags ab 17 Uhr oder unter online bem Ticket-Verkäufer Eventim.

Bereits am Donnerstag, 28. April, 20 Uhr, ist der britische Bluesrock-Gitarrist und -sänger Matt Schofield zu Gast im Schwarzen Adler. Er tritt mit der niederländischen Band The King’s Rhythm Crew auf. Karten für den Abend gibt es noch an der Abendkasse, sie kosten 28 Euro. Schofield gilt als neuer Stern am Bluesrock-Himmel.

(up)