Kulturinitiative Schwarzer Adler : Anja Lerch im Adler diesmal nicht zum Mitsingen

Anja Lerch (Archiv). Foto: Norbert Prümen (nop)

Rheinberg-Vierbaum Die Kulturinitiative Schwarzer Adler hat an zwei Abenden die Sängerin Anja Lerch zu Gast: am Donnerstag, 24. September, und am Freitag, 25. September, jeweils um 20 Uhr. Die Vorstellung am 25. September ist bereits ausverkauft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken