Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Anhänger-Reifen brennen im Industriegebiet

Die Reifen eines Anhängers brannten lichrterloh, als die Feuerwehr den Einsatzort erreichte. Foto: Feuerrwehr Rheinberg/Feuerwehr Rheinberg

Rheinberg Die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg und die Polizei hatten am frühen Montagmorgen einen Einsatz im Industriegebiet am Nordring in Rheinberg.

Gegen 3.10 Uhr fiel dem Eigentümer eines Anhängers auf, dass zwei Reifen des Fahrzeugs, das in einer Parkbucht gegenüber des Gebäudes Nordring 5A abgestellt war, brannten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, es wird wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. Der Besitzer gab an, einen lauten Knall gehört zu haben, hat aber niemanden mehr gesehen. Als die Feuerwehr am Nordring eintraf, standen die Reifen komplett in Flammen. Das Feuer wurde schnell gelöscht.Im Anschluss wurde die Brandstelle mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Nummer 02843 92760 bei der Wache in Rheinberg zu melden.

(up)