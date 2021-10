Geplanter Kiesabbau in Rheinberg : Kiesbagger bedrohen das kleine Paradies

Seit rund einer Woche hat sich die Auskiesung Wolfskuhlen bis an den Hohen Weg vorgearbeitet. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Anwohner vom Hohen Weg in Rheinberg-Vierbaum liegen mitten in einem Gebiet, das abgegraben werden soll. Das wollen die Betroffenen nicht hinnehmen. Sie haben sich der Bürgerinitiative gegen den Kiesabbau angeschlossen.

Die Häuser, in denen Martin Maas und seine Nachbarn Anne Aulbach und Willi Feldmann leben, liegen gleich nebeneinander. Tür an Tür sozusagen, aber außen herum ist jede Menge Platz. Freies Feld. Weite Sicht. Ab und zu mal ein Hase oder ein Reh, sonst nichts. So ist das in Vierbaum am Hohen Weg. „Wir haben hier sehr viele Freiheit, und wir genießen es, hier zu leben“, sagt Anne Aulbach. Ein kleines Paradies auf Erden, gelegen zwischen Reitweg und Wolfskuhlen.

Ein schönes Fleckchen Landleben. Wenn da nicht die Kiesindustrie wäre. Die rückt immer näher. Hinter Haus Wolfskuhlen ist ein riesiges Areal ausgekiest worden. Seit einer Woche nun graben die Bagger sich bis an den Hohen Weg vor. Und es soll weitergehen. Nach den Vorstellungen der Regionalplaner soll in Vierbaum eine rund 90 Hektar große Abgrabungsfläche hinzukommen. Vom Reitweg in Höhe der Einmündung Hoher Weg soll sie hinter dem Bauernhofcafé Heesenhof vorbei bis zum Feuerwehrgerätehaus am Peldenweg alles umkrempeln. Rund 90 Hektar, soviel wie 134 Fußballfelder. „Zum Vergleich: Der Lohheidersee hat 65 Hektar“, erläutert Hannah Bollig. Die SPD-Politikerin aus Rheinberg ist Mitbegründerin der Bürgerinitiative gegen weiteren Kiesabbau in der Stadt.

Willi Feldmann (v.l.), Anne Aulbach und Martin Maas wehren sich gegen weitere Auskiesungen in Vierbaum. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Schon 220 machen mit in der Bürgerinitiative Bürgerinitiative Der Bürgerinitiative gegen den Kiesabbau in Rheinberg haben sich bisher 220 Frauen und Männer angeschlossen. Sie kooperiert mit dem Niederrhein-Appell. Im November soll es einen Flyer geben. Einsprüche gegen die Abgrabungen sind ab Ende des Jahres möglich. Kontakt Die Bürgerinitiative gegen den Kiesabbau erreicht man per Mail: hannah.bollig@web.de

Hannah Bollig ist auf Martin Maas, Anne Aulbach und Willi Feldmann zugegangen, um von ihnen zu erfahren, wie Menschen sich fühlen, wenn ihnen das Zuhause unter dem Stuhl weggebaggert werden soll.

Die Familien Maas und Aulbach sind seit Generationen Nachbarn. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden ihre Häuser gebaut, erzählen sie. Und irgendwie seien die Familien noch über dreieinhalb Ecken verwandt. Wegziehen vom Hohen Weg? Daran haben die Vierbaumer noch nie einen Gedanken verschwendet.

Eher zufällig hätten sie von den Auskiesungsplänen erfahren, erinnert sich Anne Aulbach. „Ernst Barten von den Grünen kam zu uns und hat uns erzählt, dass was im Busch ist“, so die 70-Jährige. „Dann haben wir selbst recherchiert und haben uns Pläne besorgt“, erzählt Martin Maas. Der 52-Jährige ergänzt: „Von offizieller Seite hat uns niemand was gesagt. Der Informationsfluss ist sehr dürftig. Ohne die lokalen Politiker hätten wir das alles nicht erfahren.“

Bis heute wissen die Nachbarn nicht einmal, was die Regionalplanung für ihre Häuser bedeutet. Anne Aulbach: „Soweit wir das auf den Plänen erkennen können, sind unsere Häuser gar nicht mehr eingezeichnet. Das ist doch unglaublich, wie mit uns umgegangen wird.“

Ganz klar: Die Vierbaumer wollen nicht, dass noch mehr niederrheinisches Gold aus dem Boden geholt wird. „Irgendwann reicht es auch mal“, betont der 85-jährige Willi Feldmann. „Sonst bleibt doch von Vierbaum und Budberg irgendwann nichts mehr übrig.“ Die geliebte Heimat, die Natur und landwirtschaftliche Nutzfläche – das alles verschwinde unwiederbringlich und für immer, wenn die Kiesbagger einmal ihre Arbeit gemacht haben.

Wenn man sich anschaue, wie anschließend renaturiert werde – etwa an der Alten Landstraße in Rheinberg – dann seien das keine schönen Aussichten: steile Böschungen und Brombeersträucher. „Irgendwann fährt man hier nur noch an eingezäunten Baggerlöchern vorbei“, vermutet Bollig. Sie hofft darauf, dass viele Betroffene protestieren.

Die drei Anwohner vom Hohen Weg jedenfalls wollen sich nicht alles gefallen lassen und kämpfen. „Ob wir die Auskiesung ganz verhindern können, wissen wir nicht“, sagt Anne Aulbach. „Aber wir können zumindest erreichen, dass das Gebiet kleiner wird.“ Denn schon jetzt sei die Belastung groß. „In der Woche fahren die Lkw von morgens fünf bis abends um 21 Uhr“, so Martin Maas.

Und das ist ja noch nicht alles: Die Anwohner vom Hohen Weg sind zusätzlich auch noch vom Neubau der Amprion-Stromtrasse betroffen. Das Unternehmen will in Vierbaum mit 70 Metern deutlich höhere Masten aufstellen. Mit erheblich breiteren Auslegern. Von 65 Metern ist die Rede. Statt sieben Kabelsträngen sollen künftig 31 von Mast zu Mast geführt werden. Auch das sind keine schöne Aussichten für die Vierbaumer. Sie fürchten um ihr kleines Paradies.

(up)