Unsere Woche Sommerferien in der Manege – lehrreich und erholsam

Ich werde an dieser Stelle nicht übers Wetter reden. Denn dann bekäme ich schlechte Laune, und das ist es nicht wert. Stattdessen widme ich mich dem Sommerferienzirkus in Orsoy. Der „Rondel Circus For Kids“ ist wieder in der Stadt, wie in den vergangenen 13 Jahren auch. Und erweist sich einmal mehr als Stimmungsaufheller, Spaßmacher, Kindermotivator und pädagogische Wunderwaffe. Kurzum: Für die Jungen und Mädchen zwischen sechs und 14 Jahren sind die vier Trainingstage mit Abschlussvorstellung auf der Wiese des SV Orsoy ein einziges Abenteuer. Ganz toll, wie Zirkus-Chef René Ortmann und seine Leute es immer wieder hinbekommen, innerhalb kürzester Zeit aus ganz normalen Kindern Artisten und Akrobaten zu machen.