Schützenfest : Der einsame König von Rheinberg

Geschafft! Andreas Schmitz ist Schützenkönig und gibt seiner Frau Sandra vor lauter Glück einen Kuss nach dem erfolgreichen Treffer. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Andreas Schmitz von der St.-Michaelis-Bruderschaft ist neuer Schützenkönig. Er war am Montagabend allerdings der einzige Aspirant. Auf dem Schützenplatz herrschte bei bestem Sommerwetter gute Stimmung.

Andreas Schmitz hatte sich das sicher anders vorgestellt. Vermutlich so wie vor drei Jahren, als er zusammen mit seinem Bruder Franz-Josef und dem späteren König Meik D’Angelo auf den Vogel hielt. Da lag eine packende Spannung in der Luft, da fieberte das Schützenvolk vor der Absperrung mit.

Das war jetzt, am Montagabend, anders. Da war Andreas Schmitz um 20.10 Uhr der erste, der sich als Aspirant zur Verfügung stellte. Und er sollte trotz aller Aufforderungen von Michaelis-Brudermeister Heinz Terschlüsen auch der einzige bleiben. So hielt Andreas Schmitz einsam und allein auf den Vogel, gab einen Schuss nach dem anderen ab, bis er es um ziemlich genau 21 Uhr bei bereits einsetzender Dunkelheit endlich geschafft hatte. Applaus, anständiger Jubel und immerhin: Es gibt einen neuen Schützenkönig in Rheinberg. Einen, der sich diese Ehre lange gewünscht hatte. Herzlichen Glückwunsch, Andreas Schmitz!

Viele Besucher verfolgten das Schießen auf dem Schützenplatz an der Orsoyer Straße. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Info Am Dienstag wird der Krönungsball gefeiert Programm Am Dienstag um 17.30 Uhr treten die Schützenkompanien im Festzelt an, bevor das neue Königspaar abgeholt wird. Danach folgt ein Festumzug durch die Stadt mit Fahnenschwenken und Parade auf dem Großen Markt. Fest Der Krönungsball mit Inthronisation des neuen Königspaares wird ab 20 Uhr im Festzelt gefeiert. Für Musik sorgt die Tanzkapelle „City Sound“.

Rückblende: Wenn schon morgens Blasmusik in der Rheinberger Innenstadt ertönt, dann weiß jedes Kind in der Stadt: Es ist Schützenfest. So auch am Montag, als die St.-Michaelis-Schützen-Familie das zu diesem Zeitpunkt noch amtierende Königspaar Meik und Manuela D’Angelo am Pfarrheim St. Peter abholte und zum Schützenplatz an der Orsoyer Straße geleitete. Nach drei Jahren endete die Regentschaft des beliebten Paares.

Meik D‘Angelo (re.) holte den Schwanz des von Jörg Klopertanz gebauten Vogel von der Stange. Foto: Uwe Plien

Gegen 11.30 Uhr wurden die Gewehre dann erstmals angelegt. Beim Ehrenschießen. Pfarrer und Präses Martin Ahls, Ortsvorsteher Heinz-Willi Coopmann, Bürgermeister Frank Tatzel sowie Könige und Majestäten – sie alle durften ihr Können unter dem Kugelfang unter Beweis stellen. Das anschließende Plättchenschießen richtete sich an Schützen aus der Dreier-gemeinschaft. Sprich: an die Mitglieder des Bürgerschützenvereins, die Sebastaner und an die Schützen von St. Michaelis. Auch dabei war die Beteiligung gut.

Peter Bachorski hört nach zehn Jahren als Pressesprecher auf. Foto: Uwe Plien

Etwas kribbeliger wurde es dann beim Vogelpreisschießen, das erst gegen 15 Uhr eröffnet wurde. Nach und nach purzelten ab 15.36 Uhr die Preise: Nach dem Kopf (den schaffte Kevin Kempkes) und dem rechten Flügel (erfolgreiche Schützin: Alexandra Seemann) fielen auch linker Flügel (Alexander Gohres), rechte Kralle (Marcel Funke), linke Kralle (Beate Kempkes) und zu allerletzt der Schwanz des von Jörg Klopertanz gebauten Vogels. Den erledigte der zu diesem Zeitpunkt noch amtierende König Meik D’Angelo. Da war es schon 19.49 Uhr.

Das alles verfolgten Hunderte Besucher, die sich zwischen dem in den Michaelis-Vereinsfarben blau und weiß geschmückten Zelt und dem abgesperrten Schießplatz einen Platz gesichert hatten, um von dort aus das Geschehen verfolgen zu können. Bei schwül-warmem Wetter kamen insbesondere Festwirt Oli Prophet und sein Personal ins Schwitzen. Sie schleppten die Getränke ran, so schnell es ihnen möglich war.