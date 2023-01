Kabarett in Rheinberg Mit Andrea Volk auf großer Fahrt

Andrea Volk verwandelt sich in Captain Jack Sparrow, um mit Piratenhut und Säbel auf dem Schiff „Black Pearl“ nicht die Karibik zu erobern, wie Johnny Depp in der Film-Reihe „Fluch der Karibik“ („Pirates of the Caribbean“), sondern das Energiemeer. „Wir holen uns das Gas, klimaneutral mit Segelschiffen“, ruft die Kabarettistin. Mit an Bord hat sie das Kabinett Scholz, zum Beispiel Karl Klabauterbach. „Es wird eine Mutante geben“, legt sie ihm in den Mund, um jede Silbe im gleichen Takt zu sprechen, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Außerdem lässt sie ihn sagen: „Ich habe einen Drogenkonsum aufzuweisen.“ Auch Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck segelt mit, als Chef der Kombüse. „Wenn der Napf leer ist, hast Du keinen Hunger“, lässt sie ihn sagen.