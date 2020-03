Einsatz für die Feuerwehr : Anbau am Annaberg brennt komplett nieder

Anbau am Annaberg brennt komplett nieder

Am Annaberg hat am Sonntag ein Anbau gebrannt. Foto: Feuerwehr Rheinberg

Rheinberg Bei dem Feuer wurde niemand verletzt

Am Sonntagabend gegen 22.10 Uhr wurde Rheinbergs Freiwillige Feuerwehr zu einem Einsatz gerufen. An der Straße Waldweg (Seitenstraße der Bahnhofstraße kurz vor der Umgehungsstraße) brannte der Anbau eines abgelegenen Wohnhauses in voller Ausdehnung. Bereits auf der Anfahrt war der Flammenschein weithin sichtbar. Für die Wasserversorgung musste die Feuerwehr eine Menge Schlauch abrollen. Für alle Fälle war der Tankwagen mit vor Ort. Rund 40 Einsatzkräfte aus den Einheiten Rheinberg, Millingen und Pelden hatten ein bis eineinhalb Stunden zu tun, bis sie wieder einrücken konnten. Sie verhinderten, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übersprangen. Die Ursache für das Feuer wird noch ermittelt. Es wurde niemand verletzt.