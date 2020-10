Blues-Konzert in Rheinberg : Blueserin Ana Popovic stellt ihr neues Album live im Adler vor

Rheinberg-Vierbaum Ana Popovic ist seit vielen Jahren Stammgast der Kulturinitiative Schwarzer Adler an der Baerler Straße 96. Am Freitag 16. Oktober, tritt die Blues-Gitarristin und -Sängerin ab 20 Uhr mit ihrer Band dort auf.

Coronabedingt findet das Konzert mit reduzierter Besucherzahl statt. Die aus Belgrad stammende Ana Popovic verliebte sich als Kind in den amerikanischen Blues, zog später in die Niederlande, um am Konservatorium für Jazz und Weltmusik zu studieren. Nach zehn Jahren in Amsterdam zog sie nach Memphis, bevor sie vor zwei Jahren mit ihrer Familie nach Los Angeles umsiedelte, wo sie jetzt lebt. Das neunte Studioalbum „Like It On Top“ der Gitarristin, in dem sie Aspekte der Frauenbewegung erforscht, wurde in Nashville, Tennessee, produziert von Grammy-Gewinner Keb Mo. Im Adler tritt sie mit BassistButhel Burns, Drummer Jerry Wayne Kelley und Keyboarder Michele Papadia auf. Karten zum Vorverkaufspreis von 26 Euro plus Vorverkaufsgebühren gibt es im Adler täglich ab 17 Uhr, sonntags ab 11.30 Uhr oder im Ticketshop www.schwarzer-adler.de.