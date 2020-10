Straßenarbeiten in Rheinberg : Pflastersteine werden neu verlegt

Rheinberg-Orsoy Der Bereich Egerstraße/Hafendamm in Rheinbergs Ortsteil Orsoy ist in dieser Woche Baustelle. Für die Verlegung von Pflastersteinen ist ein Teil der Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die drei Arbeiter des Bauunternehmens Ditgenshorst aus Kerken haben die schweren Pflastersteine aus der Fahrbahn des Hafendamms herausgenommen und an der Seite aufgestapelt. Nach und nach picken sie Kanten, Erd- und Betonreste von den Steinen fein säuberlich ab. „Die Steine werden nicht ersetzt“, sagt einer der Arbeiter. „Wir setzen sie später wieder ein.“ Im Laufe der Jahre hatten sie sich verschoben und müssen reguliert werden. An einigen Stellen lockern Pflastersteine die Asphaltdecke optisch auf.

Bis Freitag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, dann sind Egerstraße und Hafdendamm wieder durchgehend befahrbar. Während der Bauarbeiten ist der Parkplatz Nordwall an der Schule nur von der Kuhstraße aus erreichbar. In der Gegenrichtung vom Hafendamm wird die Straße in Höhe von Hausnummer 5 für den Durchgangsverkehr gesperrt. Fahrradfahrer und Fußgänger können die Baustelle passieren. An den Ortseingängen sind in Orsoy entsprechende Hinweistafeln aufgestellt. Für Fragen steht im Fachbereich Tiefbau der Stadt Rheinberg Dirk Ackermann unter der Telefonnummer 02843 171416 gerne zur Verfügung.