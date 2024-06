Gemeindefest in Wallach Für die neue Groß-Gemeinde wird ein Name gesucht

Rheinberg/Wallach · Die vier evangelischen Gemeinden in Rheinberg sind in einem Fusionsprozess und feiern deshalb unter dem Motto „Gemeinsam auf dem Weg – gemeinsam feiern“. Am Sonntag ist Gemeindefest in Wallach.

27.06.2024 , 14:33 Uhr

Zwischen dem Evangelischen Gemeindehaus und der Wallacher Kirche wird am Sonntag gefeiert. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Für Sonntag, 30. Juni, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Wallach-Ossenberg-Borth zu einem Gemeindefest ein. Es beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Wallacher Kirche. Im Anschluss geht es rund um die Kirche und das Gemeindehaus weiter. Die vier evangelischen Gemeinden im Rheinberger Stadtgebeit sind in einem Fusionsprozess und feiern deshalb unter dem Motto „Gemeinsam auf dem Weg – gemeinsam feiern“. Das bunte Programm sieht einen Spieleparcours, den neu angelegten Barfußpfad und ein Bobbycarfeld für die Kleinsten vor. Die Feuerwehr kommt zu Besuch und das Nachhaltigkeits-Glücksrad der Stadt Rheinberg dreht sich. In einem Quiz über die vier Gemeinden kann man sein Wissen unter Beweis stellen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Startschuss der Aktion „Das Kind muss einen Namen haben“. Die ab 2026 neu entstehende Großgemeinde braucht einen Namen, und an dieser Suche sollen sich möglichst viele Gemeindeglieder beteiligen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Text: up/Foto: Olaf ostermann

(up)