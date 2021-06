Corona-Schutzmaßnahme in Rheinberg : An der Moschee steht bald ein Testzentrum

Die Moschee an der Annastraße in Rheinberg. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Die Bündnisgrünen hatten sich im Sozialausschuss und im Arbeitskreis Integration dafür stark gemacht, dass auch in der Reichelsiedlung mit ihren Hochhäusern und einem hohen Anteil an Migranten ein Corona-Testzentrum eingerichtet wird.

Unter Mitarbeit von Sprachmittlerin Petra Platzek konnte nun die Inhaberin der Einhorn-Apotheke an der Gelderstraße, Vera Peschers-Sonderkamp, gewonnen werden. Sie will versuchen, ein Testzentrum an der Moschee der Türkisch-Islamischen Gemeinde an der Annastraße zu starten. Sozialamt und Intergrationsrat unterstützen die Idee und bitten den Kreis Wesel um Prüfung auch hinsichtlich des Einsatzes mobiler Impfteams.