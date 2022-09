„Nachtfrequenz“ in Rheinberg : Sich austoben mit Sprühdose und BMX-Rad

Rheinberg Auch das Jugendzentrum Zuff in Rheinberg hat sich mit einem vielfältigen Programm an der NRW-Nacht der Jugendkultur beteiligt. Es gab einen Graffiti-Workshop, einen BMX- und Skater-Contest und viel, viel Musik.

(arfi) Bei der 13. „Nachtfrequenz“ wurde ausgelassen die Jugendkultur gefeiert. Am letzten September-Wochenende stand ganz NRW im Zeichen der Nacht der Jugendkultur. Bei über 300 Konzerten, Performances, Workshops und Aktionen in rund 100 Städten und Gemeinden im Land – unter anderem eben auch in Rheinberg – konnten die Jugendlichen feiern, tanzen, skaten, slammen, Theater oder Retrogames spielen, sich ausprobieren, neue Skills erwerben und neue Leute sowie Orte kennenlernen. Das Zuff an der Xantener Straße in Rheinberg machte in der Nacht der Jugendkultur, aber auch schon am Tag davor ein breit gefächertes Angebot.