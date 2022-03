Feuerwehreinsatz am Sonntag in der Rheinberger Innenstadt : An der Fossastraße kokelte Essen auf dem Herd

Rheinberg Die Sirenen heulten am Sonntag um 11.47 Uhr in der Rheinberger Innenstadt, dann waren die roten Wagen auch schon unterwegs zur Fossastraße. Dort kokelte in einer Wohnung Essen auf dem Herd.

Es ging alles blitzschnell am Sonntag in der Mittagszeit. Um 11.47 Uhr sprangen in der Rheinberger Innenstadt die Sirenen an. Nur zwei, drei Minuten später konnte man die Einsatzfahrzeuge, die am Feuerwehrgerätehaus am Melkweg losgefahren waren, auch schon mit Blaulicht und Tatütata durch die Stadt fahren hören. Ein Haus an der Fossastraße war das Ziel. Dort hatte eine Bewohnerin beim Kochen nicht aufgepasst, der Sonntagsbraten kokelte an, es qualmte und schnell war die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Die Bewohnerin kam allerdings mit dem Schrecken davon. Einmal ganz genau nachgeschaut, ob alles in Ordnung ist und ob tatsächlich nichts brennt, danach gut gelüftet und schon war die Sache für die Rheinberger Feuerwehr erledigt. Die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.