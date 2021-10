Feuerwehreinsatz in Rheinberg : An der Europaschule brennen vier Müllcontainer aus

An der Europaschule brennen vier Müllcontainer aus

Feuerwehreinsatz in Rheinberg

Rheinberg Vier Müllcontainer haben am späten Montagabend auf dem Schulhof der Europaschule an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße gebrannt. Das teilten Polizei und Feuerwehr Rheinberg übereinstimmend mit.

Ein Anwohner habe gegen 23.45 Uhr Knallgeräusche gehört, den Brand gesehen und die Feuerwehr informiert. Als die erste Feuerwehreinheit an der Schule eintraf, brannten die 1000-Liter-Müllcontainer in voller Ausdehnung. Das Feuer habe schnell unter Kontrolle gebracht werden können. Anschließend sei an der Brandstelle mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht worden. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, wurde Löschschaum eingesetzt. Die Polizei Rheinberg sucht Zeugen, die Hinweise geben können, wie das Feuer entstanden ist. Sie ist unter der Telefonnummer 02843 9276-0 erreichbar.