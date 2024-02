Karneval in Rheinberg In Rheinberg lauern die Möhnen schon

Auch die Geschäftsstelle der Volkshochschule an der Lützenhofstraße 9 im ehemaligen Konvikt ist am 8. Februar ab 12 Uhr geschlossen. Die Stadtbibliothek im selben Gebäude schließt an diesem Tag um 13 Uhr. Das städtische Solvay-Hallenbad am Friedrich-Stender-Weg ist am Altweibertag für den allgemeinen Badebetrieb nur für die Frühschwimmer zwischen 6 und 8 Uhr geöffnet. Die Verwaltung des Dienstleistungsbetriebs der Stadt Rheinberg (DLB) an der Bahnhofstraße ist am 8. Februar ab 12 Uhr nicht mehr erreichbar.