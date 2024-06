Verhandlung am Amtgericht Rheinberg Tödlicher Unfall nach Unterzuckerung

Zu 180 Tagessätzen zu je 20 Euro und 18 Monate Führerscheinentzug verurteile Tim Buschfort, Direktor des Amtsgerichts Rheinberg, am Dienstag einen 49-jährigen Duisburger. Der Mann hatte am 3. August 2022 einen Verkehrsunfall in Rheinberg verursacht, bei dem ein 54-jähriger Fußgänger ums Leben gekommen ist. „Fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz“, lautete die Anklage. Die Staatsanwältin hatte in dem Prozess eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 20 Euro und einen Entzug der Fahrerlaubnis für zwölf Monate gefordert. Die Verteidigung hatte für 120 Tagessätze à 20 Euro plädiert. Der Angeklagte muss außerdem den Schaden von rund 11.500 Euro, der an zwei Ampelanlagen entstanden ist, aus eigener Tasche bezahlen: Er war mit einem Fahrzeug unterwegs, das nicht haftpflichtversichert war. Genau wegen eines solchen Vergehens ist er bereits zwei Mal zu Geldstrafen verurteilt worden, wie der Auszug aus dem Strafregister zeigte.