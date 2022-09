Neue Stromleitung in Rheinberg : Amprion informiert Landwirte 

Rheinberg Am Dienstag, 13. September, informiert der Übertragungsnetzbetreiber Amprion Landwirte in Rheinberg über das Erdkabelvorhaben im Bereich der Rheinquerung zwischen Voerde und Rheinberg.

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion bietet interessierten Landwirtinnen und Landwirten eigene Veranstaltungen für das Erdkabelvorhaben im Bereich der Rheinquerung zwischen Voerde und Rheinberg an (wir berichteten). Wer Interesse hat, kann sich an zwei Terminen informieren und die fertiggestellte Erdkabelstrecke Raesfeld/Borken besichtigen. Amprion verstärkt im Rahmen der Energiewende das Stromübertragungsnetz zwischen Wesel und Krefeld . Dafür wird die bestehende 110-/220-Kilovolt-Leitung zurückgebaut und durch eine 110-/380-Kilovolt-Leitung ersetzt. Das Projekt ist im Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) als Vorhaben Nr. 14 verankert. Mit der Planung und dem Bau der neuen Stromverbindung kommt Amprion seiner gesetzlichen Verpflichtung nach, die Energieversorgung in der Region sicherzustellen. Den Abschnitt der Rheinquerung zwischen Voerde und Rheinberg hat der Gesetzgeber 2015 als Erdkabelpilot-Projekt in das EnLAG aufgenommen. Amprion plant diesen Abschnitt als Kombination aus zwei kurzen Freileitungsabschnitten und einem Erdkabelabschnitt sowie den dazugehörigen Übergabestationen.

Um die Netzstabilität zu gewährleisten, soll die bestehende Freileitung bis zur Inbetriebnahme des Erdkabels zunächst durch eine provisorische Freileitung in der bestehenden Trasse ersetzt werden. Diese wird anschließend vollständig zurückgebaut. Nach den Informationsveranstaltungen für interessierte Bürgerinnen und Bürger unter anderem im Hotel am Fischmarkt in Rheinberg bietet Amprion nun eigens für Landwirtinnen und Landwirte konzipierte Veranstaltungen an. Bauern, deren Flächen potenziell von den Planungen für den Erdkabelpiloten oder das Freileitungsprovisorium berührt werden, können sich am Dienstag, 13. September, in Rheinberg und am Mittwoch, 14. September, in Voerde informieren. Im Anschluss an einen theoretischen Informationsteil sind die Teilnehmenden eingeladen, die landwirtschaftlichen Flächen in Raesfeld und Borken zu besichtigen, auf denen Amprion bereits ein Erdkabelvorhaben umgesetzt hat.