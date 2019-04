Amplonius-Gymnasium : Amponianer starten in die Mottowoche

Die Abiturienten des Amplonius-Gymnasiums in Rheinberg kamen am Montag als i-Dötzchen in die Schule. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg (up) Schultüten in der Oberstufe? Gibt es! Am Amplonius-Gymnasium stehen die Abiturienten kopf. Ihre letzte Schulwoche ist angebrochen. Deshalb zelebrieren die 99 Damen und Herren jeden Tag unter einem anderen Motto, kommen verkleidet in die Penne, spielen in den Pausen Musik und verkaufen gegrillte Würstchen und Abi-T-Shirts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken