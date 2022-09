Bildungsarbeit in Rheinberg : Amplonius-Stiftung vergibt zwei neue Stipendien

Rheinberg Die Amplonius-Stiftung bewilligt zwei Studentinnen, die ihr Abitur am Rheinberger Gymnasium abgelegt haben, ein Stipendium. Bislang sind für begabte junge Akademiker in den vergangenen Jahren 18.000 Euro ausgeschüttet worden.

(nmb) Mit einem antiquarischen Exemplar von „Der Schatz des Amplonius“, einem bebilderten Buch über die mittelalterliche Bücher- und Handschriftensammlung des Amplonius Rating de Berka, verabschiedet sich die Studienstiftung Amplonius Novus von ihrem zweiten Stipendiaten. Der junge Rheinberger, der in Köln Medizin studiert hat wie einst Amplonius, wechselt ins Berufsleben. Nun hat der Vorstand weitere Stipendien bewilligt: Mit je 100 Euro monatlich werden künftig eine Studentin der Humanmedizin und eine Lehramtsstudentin gefördert. Beide hatten 2019 ihr Abitur am Amplonius-Gymnasium abgelegt.

Amplonius Novus wird am Freitag, 25. November, bei der Veranstaltung „Advent am Amplonius“ im Rheinberger Gymnasium präsent sein, um dort die „Bibliotheca Amploniana“ vorzustellen und um Unterstützung zu bitten. Unter dem sperrigen Titel „Digitalisierung und Tiefenerschließung von Handschriften der Bibliotheca Amploniana in der Universitätsbibliothek Erfurt“ bietet zudem ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft einen umfassenden Einblick in die Büchersammlung des großen Sohnes der Stadt Rheinberg. Zu finden ist dies online unter www.uni-erfurt.de.