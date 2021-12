Schulentwicklung in Rheinberg : Amplonius pocht auf schnellen Baustart

Zwischen Amplonius-Altbau und dem denkmalgeschützten Konvikt soll zwischen Lützenhofstraße und den Tennisplätzen am Friedrich-Stender-Weg ein Anbau entstehen – mit oder ohne VHS-Räume. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Am Dienstag geht es im Rheinberger Rat darum, ob das Gymnasium um einen reinen naturwissenschaftichen Trakt erweitert wird oder ob zusätzlich Räume für die VHS gebaut werden. Spätestens 2026 braucht die Schule mehr Platz.

Marcus Padtberg, Leiter des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums, und seine Stellvertreterin Sencan Tasci, läuft die Zeit davon. In der Schule fehlen bereits jetzt Räume, in aller spätestens fünf Jahren wird sich dieses Problem noch deutlich verschlimmern. Und das liegt an der Rückkehr des Gymnasiums von G8 zu G9. Mit viel Aufwand hatte das Kollegium die Lehrpläne vor Jahren so umgestellt, dass die Schüler und Schülerinnen nach acht und nicht mehr wie früher nach neun Jahren auf der weiterführenden Schule das Abitur ablegen. Doch dann machte das Land eine Kehrtwende zurück zu G9, und auch am Amplonius lautete der Marschbefehl: Alles wieder zurück auf Start.

„Unser jetziger Jahrgang 8 ist der erste, der wieder nach 13 Schuljahren Abitur acht“, sagt Padtberg. „2027 ist es soweit.“ Das bedeutet: Schon 2026 muss die Schule mehr als 100 Gymnasiasten zusätzlich unterbringen, weil sie ein Jahr länger bleiben. „Bis dahin müssen die Räume unbedingt fertig sein“, sagt auch Sencan Tasci.

Info VHS ist für die große Erweiterung Volkshochschule VHS-Leiter Jens Korfkamp hat mehrfach erläutert, warum seine Einrichtung auf zeitgemäße Schulungsräume angewiesen ist. Es gebe häufig Beschwerden von Kursteilnehmern darüber, dass die Weiterbildungsangebote nicht in angemessenen Räumen stattfinden könnten. Ein Großteil des VHS-Angebotes setze sich aus Deutschkursen für Migranten zusammen. Die dürften nur tagsüber stattfinden, so dass die VHS nicht auf abends leerstehende Schulräume zurückgreifen könne. Die VHS fühlt sich mit der Verwaltung im Konvikt bestens aufgehoben und befürwortet deshalb die große Erweiterung des Amplonius-Gymnasiums.

Die Pläne für einen Neubau, von Stadt-Architektin Karen Diedrich erarbeitet, mehrfach in politischen Gremien vorgelegt und für gut befunden, gibt es bereits. Doch dessen Umsetzung ist nur ein Schritt. Dabei geht es um naturwissenschaftliche Räume, an die heute andere Bedingungen gestellt werden als vor 25 Jahren, als der heutige naturwissenschaftliche Trakt des Gymnasiums gebaut wurde. Der soll und muss im Zuge des Neubaus ebenfalls baulich verändert werden. Marcus Padtberg: „Die Chemie-, Physik- und Biologie-Räume samt Vorbereitungsräumen müssen zu zwölf Klassenräumen umgebaut werden. Sonst ist unser Raumproblem nicht gelöst.“

Nun könnte man sagen: Bis 2026 ist es noch lange hin. Aber die beiden Schulleiter haben die Hängepartie im Schulzentrum auf der anderen Seite der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße Tag für Tag vor Augen. Die Erweiterung der Europaschule zieht sich deutlich länger hin als geplant. Wenn im nächsten Sommer endlich alles fertig ist (was noch nicht bestätigt ist), hat der Umbau fünf Jahre gedauert. Padtberg und Tasci haben – das sagen sie ganz offen – Angst davor, dass ihnen auch eine solche „ewige Baustelle“ droht. „Das wäre eine Katastrophe“, sagen die Lehrer.

Umso mehr hoffen sie, dass der Rat in seiner Sitzung am Dienstag, 14. Dezember, endlich eine Entscheidung trifft. Dann geht es darum, ob der Amplonius-Anbau in der kleineren Variante ausschließlich mit Schulräumen oder zusätzlich mit drei Schulungsräumen und einem Mehrzweckraum für die Volkshochschule gebaut wird. Schon mehrfach hat die VHS, die ihren Sitz gleich nebenan im Konvikt hat, deutlich gemacht, wie dringend sie diese Räume benötigt.

Die Stadt rechnet mit Kosten für den Anbau zwischen dem Altbau und dem Konvikt von rund 7,9 Millionen Euro plus 1,3 Millionen Euro für den VHS-Trakt. Die Einrichtung mit Möbeln ist mit 2,5 Millionen Euro kalkuliert. Bei den explodierenden Preisen für Baumaterialien dürften die Kosten aber höher ausfallen, hat es geheißen.

„Uns ist es im Prinzip egal, wie sich der Rat entscheidet“, unterstreicht Marcus Padtberg. „Wir freuen uns, wenn die VHS dort ihre Räume bekommt, weil wir den Bedarf sehen. Aber als Schule können wir auch ohne die VHS-Räume leben. Uns ist wichtig, dass jetzt eine Entscheidung gefällt wird, damit rechtzeitig mit dem Bau begonnen werden kann.“

Auch die Verwaltung pocht auf eine Entscheidung des Rates. „Nur, wenn das Raumprogramm noch in diesem Jahr beschlossen wird, kann mit der Baumaßnahme, mit Planung und Ausschreibung Anfang 2022 begonnen und eine fristgemäße Fertigstellung in Aussicht gestellt werden“, heißt es in der Vorlage für den Rat. Und: „Sollte der Fertigstellungstermin 1. August 2026 nicht eingehalten werden, müsste zusätzlicher Schulraum kostenintensiv angemietet werden.“ Die Miete für die Container an der Europaschule dürften inzwischen im siebenstelligen Bereich liegen.

