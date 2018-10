Rheinberg: Amplonius Gymnasium zeigt Soziales Engagement

Rheinberg Bei der Aktion „Wir sind dankbar“ kamen deutlich mehr Spenden zusammen als sich die Akteure erhofft hatten.

Gemeinsam mit der engagierten Lehrerin Maren Scheffner sammelten die Achtklässler in der Schule haltbare Lebensmittel, um sie an Bedürftige zu spenden. Alle Schüler und Lehrer hatten die Möglichkeit unter freiem Himmel, während einer Pause, ihr Mitgebrachtes an einer langen Tischreihe abzugeben. Schon wenige Minuten nach dem Pausenklingeln waren die Tische gut gefüllt und Schüler sowie Lehrer schauten sich alles an und legten reichlich Spenden dazu. Von Hygieneartikeln wie Zahnbürsten und Shampoo über Gemüse, Nudeln und Reis bis hin zu Schokolade und Gummibärchen – man fand alles unter den gespendeten Dingen.