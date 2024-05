Hilfe im Krieg Amplonius-Gymnasium sammelt Spenden für die Ukraine

Marcus Oberste-Padtberg, Schulleiter am Amplonius-Gymnasium, erklärt: „Wir sammeln gemeinsam mit unserer ukrainischen Partnerschule in Lviv (früher Lemberg).“ Durch den direkten Draht in die Ukraine über die Partnerschule sei klar, was die Menschen dort im Krieg am dringendsten brauchen. „Genau danach richten wir unsere Spendenaufrufe“, sagt der Schulleiter. Mittlerweile sei man bei der siebten oder achten Aktion dieser Art, alle seien bisher sehr gut angenommen worden.