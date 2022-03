Rheinberger Gymnasium sammelt Spenden für Partnerschule in der Ukraine : Amplonianer sammeln für weiteren Hilfstransport

Rheinberg Die Schulgemeinschaft des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums bleibt weiterhin im Hilfs- und Solidaritäts-Modus. Nachdem ein erster Hilfstransport an der Partnerschule im ukrainischen Lemberg angekommen ist, reißt das Engagment von Schülern, Eltern und Lehrern nicht ab.

Die Situation in Lemberg spitze sich weiter zu, weil die Stadt Ziel der Flüchtlingsbewegung aus dem Osten der Ukraine geworden und völlig überlaufen ist. „Dadurch hat sich auch die Situation im Lyceum geändert, denn die Schulleiterin hat entschieden, weitere Flüchtlinge in der Schule aufzunehmen“, teilte Marcus Padtberg, Leiter des Amplonius-Gymnasiums, jetzt mit.

Die Rheinberger möchten das Lyceum zielgenau unterstützen und ruft deshalb zu weiteren Spenden auf. Gebraucht werden folgende Nahrungsmittel: Konserven, Erbsensuppe, Linsensuppe, Ravioli, Hühnersuppe, Erbsen & Möhren, Obst, Tee/Kaffee, Müsli/Müsliriegel, Nudeln, Gemüsebrühe (Pulver). Geld für einen weiteren Transport sei noch da, weitere Spenden sind trotzdem willkommen. Andere als die genannten Güter kann das Gymnasium leider nicht annehmen. Padtberg: „Durch unsere gute Vernetzung können wir aber Sammelstellen für andere Güter vermitteln. Geplant ist, dass wir den Transport Ende der kommenden Woche auf den Weg bringen.“ Es haben sich bereits Eltern für den Transport der Waren an die ukrainische Grenze gefunden. Die Nahrungsmittel-Spenden können bis Donnerstag, 24. März, 10 Uhr, in Raum A1.01 der Schule an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße abgegeben werden. Geldspenden nimmt das Sekretariat entgegen oder per Überweisung auf das Konto des Amplonius-Gymnasiums DE55 3545 0000 1560 1176 89 bei der Sparkasse am Niederrhein. Verwendungszweck „Spende Ukraine“. Für Rückfragen steht Marcus Padtberg unter 02843 9853 zur Verfügung.