Rheinberger Schulfest mit mehr als 1000 Ehemaligen Einmal Amplonianer, immer Amplonianer

Das soziale Engagement der Schule wurde am Samstag um einen weiteren Baustein erweitert: mit dem Ehemaligennetzwerk Amplonius Alumni. Der Kontakt und die Verbundenheit untereinander sollen noch mehr Profil bekommen. „Es lebt vom Austausch und der aktiven Teilnahme am facettenreichen Schulleben unseres Gymnasiums“, heißt es dazu auf dem druckfrischen Flyer. „Für uns ist es ein besonderer Tag“, erklärten Sencan Tasci und Thorsten Braun. „So gelingt es, Chancen und Potentiale zusammenzubringen“, sagte Braun. Zur Kontaktpflege mit Newsletter, Einladungen zu Veranstaltungen kommt ein weiteres Angebot: Ehemalige können ihre Berufserfahrungen an die aktuellen Jahrgänge weitergeben, sich als Ansprechpartner, Mentor und Lotse in der Studien- und Berufsorientierung anbieten. „Wir brauchen Sie für unsere Schule“, so der Appell von Sencan Tasci.