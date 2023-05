Partnerschaft Rheinberg - Lwiw Amplonius hat Besuch aus der Ukraine

Rheinberg · 30 Schülerinnen und Schüler und drei Lehrerinnen des ökonomischen Lizeums Lwiw sind für eine Woche in Rheinberg. Untergebracht sind die in Gastfamilien. Am Freitag geht es über Dresden zurück nach Hause.

22.05.2023, 17:23 Uhr

Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen in der Mensa des Amplonius-Gymnasiums. Foto: Armin Fischer (arfi)

Die Stimmung könnte besser nicht sein. Deutsche und ukrainische Schülerinnen und Schüler treffen sich in der Mensa im Keller des Amplonius-Gymnasiums und stellen sich gemeinsam für ein Mittagessen an. 30 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren sind für eine Woche zu Gast in Rheinberg. Die Gruppe kommt aus Lwiw, der Stadt ganz im Westen der Ukraine. Auch dort herrscht Krieg, auch wenn es im Vergleich beispielsweise zum Donbass dort eher ruhig zugeht. „Momentan gibt es auch bei uns fast jede Nacht Raketenalarm“, sagt Ivanna Kutelmakh, Leiterin des ökonomischen Lizeums im ehemaligen Lemberg. Sie begleitet die Gruppe zusammen mit Kunstlehrerin Nadiia Myhailyshyn und Geschichtslehrerin Nadia Yakoventko.