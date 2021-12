Schulwettbewerb in Rheinberg : Die Kunst, richtig zu debattieren

Impfpflicht einführen oder besser nicht? Indi und Valerie (von links) bezogen die Pro-Fraktion, Lotta und Leonie übernahmen das Contra. Alle vier Schülerinnen sind aus der Sekundarstufe II. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Erstmals nimmt das Amplonius-Gymnasium am Schulwettbewerb „Jugend debattiert“ teil. Schülerinnen und Schüler stellten sich aktuellen Fragen wie die nach einer Impfpflicht.

Erstmals hat das Rheinberger Amplonius-Gymnasium an „Jugend debattiert“ teilgenommen. Bei diesem Wettbewerb greifen Schüler aktuelle Themen auf und beziehen Pro- und Contra-Positionen. Der Schulwettbewerb wird vom Bundespräsidenten ausgerichtet. Das Forum – die Aula der Schule – erwies sich dabei auf Abstand als ideal. Drei vierköpfige Teams präsentierten sich zeitversetzt ohne Publikum einer Jury.

Schon am Morgen drehte es sich um die Frage, ob „Körpermodifikationen ab 16 Jahren ohne Einverständniserklärung der Eltern“ erlaubt sein sollen. Es ging also um Schönheitsoperationen, Piercings und Tattoos. Schon eine Stunde später debattierte das nächste Team die Frage, ob nur noch faire Schokolade in Deutschland verkauft werden sollte. Dem tagesaktuellen Thema „Allgemeine Impfpflicht“ widmeten sich danach Indi Mowbray, Leonie Schmitz, Lotta Rommeswinkel und Valerie Tide. Zu jeder Runde gehörte nach Bekanntgabe des Themas eine 45-minütige Vorbereitung für die zweiköpfige Pro- und Contra-Position. „Wir erleben eine gute Vorbereitung und hochmotivierte Schülerinnen und Schüler und hoffen auf die Teilnahme am Regionalwettbewerb“, sagte Eva Marsch, Deutsch- und Englischlehrerin sowie Schulkoordinatorin des Wettbewerbs.

Info Hoffen auf das Finale am 16. Februar Wettbewerb „Jugend debattiert“ wird als Schulwettbewerb vom Bundespräsidenten veranstaltet. Die Bewertungskriterien, Aufgaben der Jury wie auch die Erwartungen an die Teilnehmer sind vorgegeben. Am 14. Februar debattieren auf der nächsten regionalen Wettbewerbsstufe die Schulen, am 16. Februar folgt das Finale.

Bereits am Morgen hatte der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider an einer dieser Runden teilgenommen und die inhaltliche Vorbereitung wie auch die spürbare Freude an der Auseinandersetzung sowie den respektvollen Umgang gelobt. „Wichtig ist dabei, dass die Schülerinnen und Schüler auch bei ihren verschiedenen Positionen im Gespräch bleiben und eine andere Meinung stehen lassen können, ohne das Gesicht zu verlieren“, so Eva Marsch zu den Erwartungen an die Debattanten.

Sencan Tasci, stellvertretende Schulleiterin, zeigte sich beeindruckt vom Umgang miteinander. Keiner fiel dem anderen ins Wort, Teilnehmende nahmen reflektiert zu vorgebrachten Argumenten Stellung. „Die Fähigkeit der demokratischen Teilhabe gerade zu kritischen Themen steht dabei im Vordergrund“, meinte sie. Schulleiter Marcus Padtberg betonte, dass Debattierfähigkeit auf der Basis von Sachlichkeit gerade bei solchen Themen immer wichtiger werde. Überzeugungskraft spiele eine weitere wichtige Rolle.

Die Argumente wurden ausgetauscht. Während Indi für eine allgemeine Impfpflicht plädierte, argumentierte Lotta, dass diese Pflicht die Gesellschaft spalte und moralisch nicht vertretbar sei. Eine Pflicht widerspreche den Grundwerten. Nicht-Geimpfte würden sich immer weiter abschotten. Zur Sprache kam auch das österreichische Modell, wonach Impf-Unwillige mit empfindlichen Geldstrafen rechnen müssen. Leonie entgegnete in ihrer Contra-Position, dass gerade eine Strafe die Menschen mit wenig Geld treffen würde, und setzte ebenfalls auf eine verstärkte Info-Kampagne. Valerie entgegnete in ihrer Pro-Haltung unter anderem, dass eine kostenfreie Impfung Menschen vor schweren Verläufen, dem Tod oder möglichen gesundheitlichen Konsequenzen bewahre. Gerade von den neuen Mutationen seien Kinder und Jugendliche betroffen.

Der Austausch in Pro- und Contra-Positionen spielte sich auf hohem Niveau ab. Zum einen, was den Inhalt betraf, zum anderen, wenn es um den ruhigen Schlagabtausch bis zum Schluss ging. Danach lag es an der Jury, diese Debatte zu bewerten. Ähnlich wie bei den großen Debatten im Fernsehen wurde das vorgegebene Zeitfenster streng eingehalten.

