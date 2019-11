„Aktion gegen den Hunger“ : Amplonianer spenden mehr als 13.000 Euro für Hilfsaktion

Die Gymnasiasten überreichen den Scheck an Carolin von Janowski (3.v.r.) von der Hilfsorganisation „Aktion gegen Hunger“. Foto: Merrit Holzum

Rheinberg Unterstützt wird mit dem bei einem Spendenlauf gesammelten Geld die Hilfsorganisation „Aktion gegen Hunger“.

Sport hilft nicht nur der Gesundheit und der Fitness, er kann auch dabei helfen, soziale Projekte zu fördern. Zumindest wenn man es macht wie die Schüler des Amplonius-Gymnasiums in Rheinberg. Die Schülervertretung stellte mit Hilfe einiger Lehrer im Sommer einen besonderen Sponsorenlauf für alle Jahrgangsstufen auf die Beine. Dabei sollte die Hälfte aller erlaufenen Spenden der Hilfsorganisation „Aktion gegen den Hunger“ zugutekommen. So waren nicht nur die Schüler motiviert, alles zu geben – auch einige Lehrer liefen fleißig ihre Runden. Nun wurden die Spenden an die Hilfsorganisation übergeben.

Dafür ist Carolin von Janowski, die Schulkoordinatorin der Organisation, nach Rheinberg gekommen. Sie berichtete freudestrahlend davon, dass in Nordrhein-Westfalen 14 Schulen mit einem Sponsorenlauf die „Aktion gegen Hunger“ unterstützt haben, in ganz Deutschland seien es sogar 136 gewesen. „Doch keine Schule hat so viel Geld erlaufen können wie das Amplonius-Gymnasium“, erzählte sie den Schülern.