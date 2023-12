Weihnachtsaktion in Rheinberg Amplonianer singen für Senioren im Pflegezentrum am Wiesenhof

Weihnachtslieder verbinden – das wurde jetzt im Pflegezentrum am Wiesenhof deutlich, als die Kinder von zwei Klassen der Jahrgangsstufe 5 des Amplonius-Gymnasiums im mit Seniorinnen und Senioren vollbesetzten Cafè Wien eintrafen. Gemeinsam mit Musiklehrerin Andrea Habicht, auf deren Initiative die Aktion stattfand, und Erprobungsstufenkoordinator Ulrich Mader sangen die Kinder voller Begeisterung besinnliche und schwungvolle Weihnachtslieder. Besonders gut kam ein von den Kindern selbst einstudierter Tanz zu ihrer Version des Songs „Feliz Navidad“ an. Die Freude war gleichmäßig auf beide Seiten verteilt, die Kinder zogen danach unter großem Applaus mit einer Weihnachtstüte und der Gewissheit, anderen eine Freude gemacht zu haben, wieder in den Unterricht.