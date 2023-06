Literaturkurs des Rheinberger Gymnasiums Amplonianer glänzen zweimal mit Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“

So viel sei schon jetzt verraten, alle Arbeit und starkes Engagement haben sich gelohnt. Mit Spielfreude und Bühnenpräsenz überzeugte das Ensemble bereits am ersten Abend, der ausverkauft war. „Wir erleben ganz unterschiedliche schauspielerische Talente“, so Tanja Schubert. Der Kultpool glänzte aufgrund seiner unterschiedlichen Spielorte und -möglichkeiten. Mal fand das Geschehen auf der Bühne statt, mal am früheren Beckenrand. Vielfalt bestimmte die Szenerie. Bei der ersten Aufführungen übernahmen Sonja Seilheimer und Tom Schimansky die Hauptrollen. Bei der nachfolgenden Aufführung standen Lilian Asadi als alte Dame Claire Zachanassian und Fiona Dehrendorf als Alfred Ill auf der Bühne.