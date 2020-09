Kleinspielfeld in Rheinberg : Amplonianer freuen sich über neuen Hartgummiplatz

Rheinberg Der Förderverein des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums hat sich an den Kosten in Höhe von rund 30.000 Euro beteiligt. Den Schülern gefällt das neue, 14,5 mal acht Meter große Spielfeld.

Schülersprecher Lennert Schlüß schließt sich dieser Meinung an. „Das Spielfeld wird ja in erster Linie von Schülern der Unterstufe genutzt“, sagt er. 14,5 mal acht Meter groß ist der mit Hartgummi belegte Platz, der mit einem kleinen Zaun zum Schulhof abgegrenzt ist. Die beiden Metalltore gab es schon vorher, als noch auf dem harten Naturboden gekickt wurde. „Wir sind froh, dass wir den Platz jetzt haben“, sagt Marcus Padtberg. Weil jetzt endlich die Klagen der Reinigungskräfte verstummen. Allzu oft haben die Kinder nach dem Kicken den Dreck an ihren Schuhen in die Klassenräume und Flure getragen. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Kosten von etwas mehr als 30.000 Euro hat die Stadt nicht allein getragen. Der Förderverein des Gymnasiums hat sich daran beteiligt. Die aktuell rund 500 Vereinsmitglieder werden sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass die Schule gut ausgestattet sei, sagte Vorsitzende Annette Sandmann.