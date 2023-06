Rheinberger Unternehmen Amplonianer erkunden Berufswelt bei Aumund

Acht Schüler einer neunten Klasse des Amplonius-Gymnasiums nutzten die Chance, sich mit Unternehmen und Berufsfeldern beim Maschinenbauunternehmen Aumund in Rheinberg vertraut zu machen. Im Rahmen der Berufsfelderkundung stand neben Informationen zum Unternehmen und Berufen auch eine Besichtigung des Showrooms auf dem Programm: Dieser zeigt Maschinen und Maschinenteile in Originalgrößen, die per Audioabruf auch erklärt werden. Bei Faries, einem der Besucher, blieb dieser Showroom in nachhaltiger Erinnerung.