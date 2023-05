Öffentliche E-Ladesäulen in Rheinberg Amazon will CO2-neutral werden

Die grüne Fläche auf dem Amazon-Parkplatz ist kaum zu übersehen und sticht deutlich hervor. Ab sofort stehen vor dem Online-Versandhaus in Rheinberg fünf Ladesäulen mit zehn Stellplätzen für Elektroautos zur Verfügung. Amazon und das Unternehmen Goodman als Eigentümer des Logistikzentrums samt umliegender Flächen hätten ein steigendes Interesse an einer Ladeinfrastruktur in der Belegschaft von rund 1500 Mitarbeitenden vernommen, sagte Standortleiterin Katrin Schmitter. Auch wenn es bisher nur um etwa ein Dutzend Beschäftigte gehe, die mit E-Autos zur Arbeit kämen. Das werde sich bald ändern, da ist sich Schmitter sehr sicher. Und sie steht nicht allein mit dieser Einschätzung. „Ich denke, dass sich kein größeres Unternehmen diesen Entwicklungen verschließen kann“, meint auch Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde. „Was Sie hier machen, ist ein richtiger und konsequenter Schritt in die richtige Richtung.“