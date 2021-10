Logistikstandort Rheinberg : Amazon verlängert Mietvertrag um zehn Jahre bis 2032

Amazon will noch mindestens bis 2032 in Rheinberg bleiben. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Rheinberg Amazon bindet sich langfristig an Rheinberg. Der Online-Händler hat seinen Mietvertrag für das Logistikzentrum in Rheinberg (es trägt intern die Bezeichnung DUS 2) jetzt verlängert – für weitere zehn Jahre bis 2032. Das teilte Amazon am Montag mit.

Eigentümer der Immobilie ist das Unternehmen Goodman.

Eröffnet worden war der Logistikstandort im September 2011 nach relativ kurzer Bauzeit. Es dauerte nur ein halbes Jahr, bis der 110.000 Quadratmeter große Lager- und Büro-Komplex bezugsfertig war. Schon Ende Juni war Richtfest gefeiert worden. In diesem Jahr gibt es Amazon also zehn Jahre in Rheinberg. Prompt kamen Gerüchte auf, das Unternehmen plane, den Standort nicht weiterzubetreiben. Gerüchte, die das Unternehmen postwendend dementierte. Mit der Verlängerung des Mietvertrags haben die rund 2000 Festangestellten nun eine Perspektive. Unterdessen laufen bereits die Umbauarbeiten auf dem zweiten Mitarbeiterparkplatz von Amazon. Dort entstehen 70 Stellplätze für Lkw, außerdem ein Gebäude mit Duschen und WC für die Fahrer. Damit kommt Amazon einer Forderung nach, die sich aus dem Parkwirrwarr auf der Straße Minkeldonk ergeben hatte.

(up)