Soziales Engagement in Rheinberg Amazon-Star hilft in Afghanistan

Jetzt haben sie ihre Kollegen und Kolleginnen für den Amazon-Star nominiert. Mit dieser Auszeichnung würdigt das Unternehmen jedes Jahr Mitarbeiter, die sich sozial für andere einsetzen. „Ich war eine von sieben, die deutschlandweit ausgewählt worden sind“, sagt die quirlige Frau und freut sich. Denn mit der Auszeichnung ist ein Preis von 3000 Euro verbunden, den sie einem Verein oder einer Institution geben kann, der oder die das Geld in Deutschland einsetzt. Ihr Verein „Kinder Afghanistans“ kam dafür nicht infrage, weil er in Afghanistan vor Ort hilft. „Ich habe mich dafür entschieden, das Geld dem Friedensdorf in Oberhausen zu geben“, so Zakia Yusof. „Denn dort werden auch Kinder aus Afghanistan aufgenommen und versorgt.“