Amazon-Logistikzentrum Rheinberg Freude über einen neuen Kirschbaum am Pumptrack

Rheinberg · Mitarbeiter des Amazon-Logistikzentrums in Rheinberg haben den Tag des Baumes mit einer Baumspende an die Stadt Rheinberg begangen. Ein Kirschbaum steht jetzt am Pumptrack.

10.06.2024 , 17:25 Uhr

Miroslaw Arkadius Chmiel (v.l.), Bürgermeister Dietmar Heyde, Martin Dicks, Robin Pittner und Coskun Cokan pflanzten den Baum ein. Foto: Amazon

Bäume verschönern nicht nur das Stadtbild, sie bieten auch einen Lebensraum für Tiere, spenden Schatten und reduzieren Lärm. Deshalb hat das Amazon-Logistikzentrum den Tag des Baumes mit einer Baumspende an die Stadt Rheinberg begangen. Am Pumptrack pflanzten Amazon-Vertreter gemeinsam mit Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde einen gefüllten Kirschbaum. Außerdem stellte Amazon eine Bank auf, die zum Verweilen einlädt. Dietmar Heyde bedankt sich für die Aktion: „Mit Ihrer vorbildlichen Aktion, einen Baum und eine Bank für das Areal rund um den Pumptrack zu spenden, tragen Sie nicht nur dazu bei, diese Fläche noch attraktiver zu machen. Sie leisten damit auch einen wertvollen ökologischen und sozialen Beitrag für die Stadt Rheinberg. Ganz besonders freue ich mich, dass die Initiative für diese Aktion aus den Reihen der Belegschaft kam. Das zeigt, dass die Beschäftigten sich mit unserer schönen Stadt verbunden fühlen.“ Auch der derzeitige Amazon-Standortleiter Martin Dicks zeigte sich begeistert: „Ich bin dankbar für diese gemeinsame Aktion der Amazon-Belegschaft und der Stadt Rheinberg. In Zukunft wollen wir zusammen auch noch weitere Bäume pflanzen, um Rheinberg zu einer noch grüneren Stadt zu machen.“ Mitarbeiter Coskun Cokan ergänzt: „Wir freuen uns über die gemeinsame Initiative. Als wir auf die Geschäftsführung zugekommen sind, stellte sich heraus, dass der Standort selbst bereits etwas plante.“ Das Unternehmen Amazon hat zusammen mit Global Optimism 2019 den „Climate Pledge“ gegründet und verpflichtet sich, bis zum Jahr 2040 CO 2 -neutral zu sein. Am Standort Rheinberg bietet Amazon den Mitarbeitenden beispielsweise E-Ladestationen für ihre Autos an und hat Plastik aus der Kantine entfernt.

(up)